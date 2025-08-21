Lexus präsentiert Sport Concept

Auf der Monterey Car Week hat Lexus mit dem Sport Concept einen Ausblick auf einen neuen Sportwagen gegeben. Die Chancen auf eine Serienfertigung stehen dabei nicht schlecht.

Immerhin hatte Lexus von 2010 bis 2010 mit dem LFA schon einmal ein sehr sportliches Modell im Programm, welches bislang ohne Nachfolger geblieben ist.

Sportliches Topmodell von Lexus

Das neue Sportmodell könnte oberhalb des LC positioniert werden. Optisch zeigt sich das Sport Concept von einer sehr modernen und auffälligen Seite.

Die Frontpartie folgt einer ganz neuen Designrichtung, während das Heck Erinnerungen an andere aktuelle Lexus-Modelle weckt, sich aber dennoch deutlich sportlicher zeigt.

Genauere Details hat Lexus leider noch nicht verraten, nachdem das Fahrzeug aber nicht zu futuristisch wirkt, könnte sich bis zum Serientrimm nicht mehr viel ändern.

