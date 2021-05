Lincoln zeigt Zephyr Reflection

Toyota GR Yaris 4WD High Performance – Testbericht

Mit dem neuen GR Yaris hat Toyota einen Power-Kleinwagen mit extra viel Fahrspaß auf den Markt gebracht. Wir verraten in unserem Test, was am kleinen Sportler so begeistert.

Bildquelle: auto-motor.at/Dr. Marianne Skarics-Gruber