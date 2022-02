Maserati präsentiert neue MC Edition

Maserati möchte mit der neuen MC Edition (MC steht für Maserati Corse) für Ghibli, Levante und Quattroporte an die frühen Rennerfolge der Marke erinnern. Alle drei Modelle sind ausschließlich in den Farben Giallo Corse oder Blu Vittoria erhältlich.

Die Farben Gelb und Blau sind auch die Farben von Modena, der Heimat von Maserati. Durch die Lackierung in diesen beiden Farben möchte Maserati auch die Verbundenheit mit seiner Heimatstadt unterstreichen.

Neben der speziellen Lackierung gibt es auch spezielle Alufelgen. Ghibli und Quattroporte haben diese im 21-Zoll-Format, der Levante steht auf 22 Zoll großen Felgen.

Dekorelemente in Piano Black runden die Änderungen an der Karosserie weiter ab. Im Innenraum gibt es ein gesticktes MC Edition-Logo an den Kopfstützen.

Auch die Ausstattung zeigt sich noch eine Spur sportlicher und bietet spezielle Sitzbezüge und Dekoreinlagen im Carbon-Look. Neben dem guten Klang des V8-Motors soll zudem ein Bowers & Wilkins-Soundsystem für einen exklusiven Sound sorgen.