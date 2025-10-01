Bestellstart für den Mazda CX-5

Der neue Mazda CX 5 ist im Vorverkauf ab 36.380 Euro erhältlich. Schon die Basis bietet eine umfangreiche Serienausstattung samt Automatik. Wer vor Marktstart bestellt, erhält zusätzlich einen Zubehör Gutschein.
Das Designkonzept Wearable Gear verleiht dem Modell einen sportlichen Auftritt. Der Radstand wächst um 115 Millimeter. Das verbessert Präsenz, Fahrstabilität und den Platz im hochwertig ausgekleideten Innen- und Laderaum. Hinten gibt es deutlich mehr Knie- und Kopffreiheit.
Die im Verhältnis 40:20:40 umklappbare Rückbank erhöht die Variabilität. Mit umgeklappter und dachhoher Beladung fasst der CX 5 bis zu 2.019 Liter.
Neues Cockpit im Mazda CX-5
Das neue Bedienkonzept nutzt ein zentrales Touchdisplay mit 12,9 oder 15,6 Zoll. Erstmals in einem Mazda ist Google built in verfügbar. Ein volldigitales Kombiinstrument mit 10,25 Zoll ist Serie.
Vier Ausstattungen stehen zur Wahl: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line und Homura. Der Antrieb ist ein 2,5 Liter e Skyactiv G 141 mit 24 Volt Mazda M Hybrid und Brake by Wire. Er leistet 104 kW und 141 PS, liefert 238 Nm und ist stets mit Automatik mit sechs Stufen kombiniert. Die Version mit Frontantrieb sprintet in 10,5 Sekunden auf 100. Allradantrieb ist erhältlich.