McLaren 720S Le Mans Sonderedition

Vor 25 Jahren feierte McLaren beim legendären 24 Stunden Rennen von Le Mans einen Sieg, zur Feier gibt es jetzt den auf nur 50 Exemplare limitierten 720S Le Mans.

Nach Europa sollen nur 16 Exemplare des Sondermodells kommen, die Kunden können dabei zwischen der Lackierung in "McLaren-Orange" oder "Sarthe-Grau" wählen.

Auf der unteren Seitenverkleidung der Karosserie gibt ein Logo zum Jubiläum einen Hinweis auf das besondere Fahrzeug. Zudem gibt es goldfarbene Bremssättel und weitere Dekorelemente, die dem Sondermodell vorbehalten sind.

Im Innenraum gibt es Rennsitze aus Kohlefaser und auf den Kopfstützen ein besticktes "McLaren 25 Jahre Le Mans"-Logo. Das gleiche Logo ziert auch die Fußmatten.

Der 4,0 Liter-V8 mit 720 PS sorgt für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 341 km/h. In Deutschland kostet der McLaren 720S Le Mans 298.179,- Euro, in Österreich sollte man also mit mindestens 380.000,- Euro rechnen.