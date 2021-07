Premiere für den McLaren 765 LT Spider

Bei McLaren wird in den letzten Jahren ein Feuerwerk an Neuheiten geliefert, jetzt hat man ein Jahr nach dem Coupé auch eine offene Version des 765 LT vorgestellt.

Der McLaren 765 LT Spider zeigt sich optisch ganz im Stil der Marke mit sehr lang gezogener Seitenlinie und einem wuchtigen Heck mit markantem Spoiler und vier mittig positionierten Auspuffendrohren.

Im Vergleich zum Coupé verfügt er über ein elektrisch zu öffnendes Hardtop. Um Gewicht zu sparen, ist das Dach aus Carbon gefertigt, wodurch der Spider nur um 49 Kilogramm schwerer als das Coupé ist. Das Dach lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h in nur 11 Sekunden öffnen.

Werbung

Zudem kann die hintere Scheibe elektrisch gesenkt werden, egal ob das Dach offen oder geschlossen ist. So sollen die Passagiere auch bei geschlossenem Dach den Sound des 4,0 Liter-V8-Turbomotors noch besser erleben können.

Die Leistung liegt bei 765 PS (563 kW) und das maximale Drehmoment bei 800 Nm. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 2,8 Sekunden, Tempo 200 km/h erreicht man nach 7,2 Sekunden und Tempo 300 km/h nach 19,3 Sekunden.

Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der sportliche Spider bei 330 km/h. Geschaltet wird über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das sehr sportlich abgestimmt sein soll.

Überhaupt ist der Spider auf absoluten Fahrspaß und Leistung gebürstet, man verzichtet für ein besseres Leistungsgewicht sogar auf eine Klimaanlage und ein Audiosystem. Beides kann aber ohne Aufpreis dazu geordert werden.

Wer eines der 765 Exemplare sein Eigen nennen möchte, der sollte über viel Geld verfügen. In England kostet das Fahrzeug 315.500,- Pfund, was umgerechnet knapp 370.000,- Euro sind. Mit den Steuern in Österreich wird das Fahrzeug vermutlich auf rund 560.000,- Euro kommen.