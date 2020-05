Mercedes 1990 versus 2020

Die Marke Mercedes war 1990 schon sehr gut aufgestellt und hatte gerade mit dem ein Jahr zuvor präsentierten neuen SL einen Volltreffer gelandet.

Dennoch war die Modellpalette im Vergleich zu heute sehr dünn, und man bewegte sich vor allem im luxuriösen Segment.

Zwischen 1990 und 2020 ist die Modellpalette dabei so stark wie bei keinem anderen Hersteller gewachsen, wobei vor allem in den letzten 10 Jahre die Marke mit dem Stern so richtig Gas gegeben hat.

Heute füllt man nicht nur jede Nische, man hat auch noch neue Nischen geschaffen, die ebenfalls gefüllt wurden, wie etwa mit dem viertürigen AMG GT oder den Coupé-Versionen der mittlerweile zahlreichen SUV der Marke.

Hier ein Überblick, welche Modellreihen 1990 erhältlich waren und welche Modellreihen es heute gibt:

Mercedes-Modelle 1990:

- Mercedes 190er-Baureihe

- Mercedes E-Klasse Limousine

- Mercedes E-Klasse T-Modell

- Mercedes E-Klasse Coupé

- Mercedes S-Klasse Limousine

- Mercedes S-Klasse Coupé

- Mercedes G-Klasse

- Mercedes SL

Mercedes-Modelle 2020:

- Mercedes A-Klasse

- Mercedes A-Klasse Limousine

- Mercedes B-Klasse Sports Tourer

- Mercedes CLA Limousine

- Mercedes CLA Shootingbrake

- Mercedes C-Klasse Limousine

- Mercedes C-Klasse T-Modell

- Mercedes C-Klasse Coupé

- Mercedes C-Klasse Cabrio

- Mercedes E-Klasse Limousine

- Mercedes E-Klasse T-Modell

- Mercedes E-Klasse Coupé

- Mercedes E-Klasse Cabrio

- Mercedes CLS

- Mercedes S-Klasse Limousine

- Mercedes S-Klasse Coupé

- Mercedes S-Klasse Cabrio

- Mercedes SLC Roadster

- Mercedes SL Roadster

- Mercedes-AMG GT

- Mercedes-AMG GT 4-Türer

- Mercedes V-Klasse

- Mercedes GLA

- Mercedes GLB

- Mercedes GLC

- Mercedes GLC Coupé

- Mercedes GLE

- Mercedes GLE Coupé

- Mercedes GLS

- Mercedes G-Klasse

- Mercedes EQC

- Mercedes X-Klasse

Die Liste der Modelle ist wirklich lang, einige Fotos der Mercedes-Modellreihen von 1990 und 2020 finden Sie unten in der Bildergalerie!