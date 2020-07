Neues Topmodell: Mercedes-AMG GT Black Series

Die Black Series steht bei Mercedes-AMG schon seit 2006 für die jeweils sportlichste Sonderedition einer AMG-Baureihe, mit dem neuen AMG GT Black Series bringt man jetzt aber das stärkste Modell auf den Markt.

Das Design kommt direkt aus dem AMG GT3-Rennfahrzeug, und das Sondermodell besticht mit einer noch höheren Dynamik. Auffällig ist dabei natürlich der gewaltige Heckspoiler.

Durch die ausgefeilte Aerodynamik soll das Fahrzeug perfekt auf der Straße liegen und dank der AMG Traction Control die enorme Kraft auch perfekt auf die Straße bringen.

Der 4,0 Liter-V8-Biturbo kommt auf eine Leistung von 730 PS (537 KW) und liefert zwischen 2.000 und 6.000 U/Min ein maximales Drehmoment von 800 Nm.

Die Schaltung erfolgt über die bewährte AMG Speedshift DCT 7G-Automatik. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der Supersportwagen nur 3,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 325 km/h. Tempo 200 km/h soll bereits nach unter 9 Sekunden am Tacho erscheinen.

Das Interieur zeigt sich ebenfalls nochmals eine Spur sportlicher und hat auch einen Leichtbau-Überrollschutz aus Titan mit an Bord. Aber auch Carbon, Leder und AMG-Schalensitze zieren den Innenraum.

Beim Fahrwerk setzt man bei dem Sondermodell auf ein AMG Gewindefahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung sowie einen manuell verstellbaren Sturz an Vorder- und Hinterachse. Für beste Verzögerungswerte soll die AMG Keramik Hochleistungs-Verbundbremsanlage mit schwarzen Bremssätteln sorgen.

Mit dem optionalen AMG Track Package kann man das Fahrzeug zudem noch näher an den Rennsport heranführen. In Deutschland startet der AMG GT Black Series bei 335.240,- Euro, in Österreich muss man durch die höheren Steuern mit mindestens 439.000,- Euro rechnen.