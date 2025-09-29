Als 1934 der Maybach Zeppelin mit seinem 8,0-Liter-V12 Motor und rund 200 PS (147 kW) auf den Markt gekommen ist, war er ein Highlight der damaligen Zeit.

Mit dem auf Basis des S680 entstandenen Mercedes-Maybach V12 Edition möchte man jetzt den legendären V12-Motor noch einmal ehren. Unter der Haube der auf nur 50 Exemplare limitierten Sonderedition schlummert ein 6,0-Liter 12-Zylinder Motor.

Die Leistung liegt bei 612 PS (450 kW) und das maximale Drehmoment bei 900 Nm. In nur 4,5 Sekunden sprintet man von 0 auf 100 km/h, und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h.

Exklusive Ausstattung

Eine markante Zweifarblackierung in Manufaktur Oliv Metallic und Obsidianschwarz Metallic prägt die Sonderedition ebenso wie feinste Nappalederausstattung und in 24-Karat-Gold gehaltene „12“ Zierelemente, die auf die Zylinderzahl verweisen sollen.

Zu jedem Fahrzeug gibt es auch versilberte Champagnerkelche mit editionsspezifischer Gravur und eine Schlüsselgeschenkbox mit Schlüsselanhänger in gleicher Lederfarbe wie die Innenausstattung. Einen Preis hat man leider nicht verraten...