Mercedes zeigt Vision Iconic

Mercedes Benz führt mit dem Vision Iconic eine weiterentwickelte Designsprache ein. Prägend ist die Neuinterpretation des Kühlergrills mit breitem Chromrahmen, Rauchglasstruktur und konturierter Beleuchtung bis zum Stern auf der Haube. Schlanke Scheinwerfer und schwarzer Hochglanzlack betonen die skulpturale Form.

Im Innenraum verbindet der Vision Iconic Handwerkskunst und digitale Elemente. Mittelpunkt ist der schwebende Glaskörper namens Zeppelin mit fein gearbeiteten Anzeigen und einer Uhr als intelligenter Begleiter.

Samt in Tiefblau, Perlmutt Intarsien, Messingdetails und Strohmarketerie schaffen eine luxuriöse Lounge. Ein Vierspeichenlenkrad mit schwebendem Markenlogo setzt einen technischen Akzent.

Technologisch zeigt die Studie zentrale Innovationen. Steer by Wire reduziert Lenkkräfte, ermöglicht präziseres Rangieren und schafft neue Freiheiten im Interieur.

Neuromorphic Computing verspricht eine deutlich effizientere Datenverarbeitung für Assistenz und automatisiertes Fahren. Das Fahrzeug bietet erweiterte Funktionen der Stufe 2 mit der Perspektive auf Fahren der Stufe 4, inklusive selbstständigem Einparken.

Eine neuartige Solar-Beschichtung könnte je nach Fläche und Standort spürbar Reichweite gewinnen. Eine Referenzfläche von etwa elf Quadratmetern kann unter idealen Bedingungen Energie für bis zu zwölftausend Kilometer pro Jahr liefern.

Der Vision Iconic steht damit für einen Brückenschlag aus Tradition, Licht-Inszenierung und zukunftsweisender Technik.