Premiere für den neuen Mitsubishi Eclipse Cross

Die Neuauflage des Mitsubishi Eclipse Cross zeigt sich ganz im Stil der neuen Designlinie und gefällt mit einer sehr markanten Frontgestaltung, die dem Fahrzeug einen sehr modernen Touch verleiht.

Auch der Innenraum präsentiert sich sehr modern und verfügt über einen 12,3″-Digitaltacho und einen 12,3″-Touchscreen. In der Diamond-Ausstattung sorgt zudem ein Harman & Kardon Premium-Audiosystem für perfekten Klang.

Natürlich soll der 447 cm lange Eclipse Cross auch viel Platz für die Passagiere und das Gepäck bieten. Beim Antrieb steht ab Frühling 2026 nur die Long Range-Variante zur Verfügung.

Über 600 Kilometer Reichweite beim Mitsubishi Eclipse Cross

Diese verfügt über eine 87 kWh-Batterie und einen Elektromotor mit einer Leistung von 218 PS (160 kW). Damit sprintet man in nur 8,4 Sekunden aus dem Stand heraus auf Tempo 100 km/h.

Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 170 km/h limitiert, die Reichweite soll bei über 600 Kilometern liegen. AC-Laden ist mit bis zu 22 kW möglich, an einer DC-Schnellladestation kann man mit bis zu 150 kW laden.

Ab Mitte 2026 soll auch eine Batterie mit 60 kWh zur Verfügung stehen. Einen Preis für den neuen Eclipse Cross hat Mitsubishi aber noch nicht verraten, es werden aber vier Ausstattungslinien zur Wahl stehen.