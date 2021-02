Premiere für den neuen Mitsubishi Outlander

Seit 2002 gehört der Mitsubishi Outlander zum fixen Bestandteil der Mitsubishi-Modellpalette, jetzt hat in den USA die vierte Generation des Outlander ihre Premiere gefeiert.

Mit dem neuen Outlander kehrt Mitsubishi wieder zu alten Tugenden zurück und hat ein komplett neu entwickeltes Fahrzeug auf die Räder gestellt, welches auf Anhieb die Blicke auf sich zieht.

Das Design zeigt noch sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem 2019 präsentierten Concept Car Engelberg Tourer. Eine sehr bullige Frontpartie mit markanten Leuchteinheiten und harmonische Proportionen lassen den neuen Outlander modern und dynamisch wirken.

Auch das Heck kann mit seiner klaren Linienführung und den markanten LED-Leuchteinheiten überzeugen. Ein Hit ist auch der Innenraum, der sehr luxuriös und auch sehr modern wirkt.

Ein 12.3″-Digitaltacho und ein hoch positionierter 9″-Touchscreen prägen die Cockpit-Einheit. Der neue Outlander soll aber auch viel Platz für bis zu sieben Passagiere bieten. Auch ein Bose-Soundsystem und ein Head-up-Display sind für den SUV verfügbar.

Natürlich gibt es auch alle aktuellen Sicherheitsoptionen für den neuen Diamanten im Mitsubishi-Modellprogramm. Angetrieben wird der Outlander von einem 2,5 Liter-Benzinmotor, über dessen Leistung Mitsubishi noch nichts verraten hat.

Die Kunden werden zwischen Allradantrieb und Frontantrieb wählen können, beide Modelle sollen über einen “Drive-Mode-Selector” verfügen, der das passende Traktionsprogramm für jeden Untergrund parat hält.

Auch preislich ist der neue Outlander in Nordamerika sehr interessant positioniert, er wird ab 25.795,- US$ erhältlich sein. Zu uns wird der neue Outlander nach dem angekündigten Rückzug von Mitsubishi am europäischen Markt nicht kommen.

Wir finden das sehr schade, denn der neue Outlander hätte gute Chancen auch hier ein riesiger Erfolg zu werden.