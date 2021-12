Nissan Ambition 2030

Bis zum Geschäftsjahr 2030 möchte Nissan insgesamt 23 neue elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen, davon sollen 15 reine Elektroautos sein. Einen Ausblick darauf geben vier unterschiedliche Concept Cars.

Mit dem Chill-Out Concept Car zeigt Nissan einen rein elektrischen Crossover, der auf der CMF-EV-Plattform aufbauen soll. Das futuristische Design soll schon mal zeigen, in welche Richtung sich Nissan in puncto Designphilosophie hinbewegen möchte.

Das Fahrzeug soll auch autonom fahren können, was man beim Blick in den Innenraum am fehlenden Lenkrad gut sieht. Die Fahrgäste könnten während der Fahrt so die Infotainmentdienste des Fahrzeugs gut nutzen.

Mit dem Hang-Out Concept Car gibt Nisssan einen Ausblick auf einen elektrischen SUV, der vor allem für Freizeitaktivitäten geplant ist. Sehr auffällig sind die gegenläufig öffnenden Schiebetüren. Das Design wirkt sehr eigenständig und erinnert ein bisschen an den alten Terrano.

Als dritter Offroader im Bunde soll das Surf-Out Concept Car vor allem als ideales Fahrzeug für Surfer dienen. Die lange Ladefläche bietet genug Platz für ein Surfboard, der Charakter des Fahrzeugs erinnert an den Nissan Titan, den größten Nissan Pickup.

Sportfreunde sollen sich in Zukunft am vierten Concept Car erfreuen, dem Max-Out Concept. Der offene Zweisitzer hat ein sehr futuristisches Design und wird am Weg in die Serie wohl noch deutlich geändert werden.

Nissan möchte mit dem Ausblick auch in einer schwierigen Zeit zeigen, wo der Weg der Marke hingehen soll.