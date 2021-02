Premiere für Nissan Frontier und Pathfinder

Bei uns endet die Nissan-Modellpalette mit dem Nissan Navara und dem X-Trail, in Amerika haben diese beiden Modelle aber noch größere Brüder: den Frontier und den Pathfinder.

Beide sind jetzt in neuer Generation vorgestellt worden. Der Frontier kann als Full-Size-Pickup mit einem sehr modernen Design und markanten LED-Scheinwerfern aufwarten. Er wirkt auf jeden Fall um einiges moderner als der Vorgänger.

Im Innenraum hat sich der Pickup aber seinen rustikalen Stil behalten. Die Armaturenlandschaft zeigt zwar schon viel Pkw-Feeling, nur halt wie in Fahrzeugen, die nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand sind.

Werbung

Beim Antrieb setzt Nissan auf einen 3,8 Liter-V6 mit 310 PS, der mit einer 9-Gang-Automatik kombiniert ist. Der neue Frontier wird auch wieder in einer 2WD- oder 4WD-Version und in verschiedenen Kabinenkonfigurationen erhältlich sein.

In einem ganz neuen Look und mit neuer Technik kommt auch der Nissan Pathfinder in Nordamerika auf den Markt. Der große SUV begeistert mit einem sehr dynamischen und markanten Design.

Während die Frontpartie dem neuen Nissan Rogue (der US-Version des X-Trail ) sehr ähnlich ist, zeigt sich das Heck von einer gänzlich neuen Seite. Es wirkt sehr bullig und dennoch auch elegant und dynamisch. Hier haben sich die Designer wirklich was einfallen lassen.

Der Innenraum wirkt sehr luxuriös und modern, neben einem digitalen Tacho und einem großen Touchscreen steht auch ein Head-up-Display zur Verfügung.

Bei der Motorisierung setzt Nissan auf einen 3,5 Liter-V6 mit 284 PS, der ebenfalls mit einer 9-Gang-Automatik kombiniert wird. Das Allradsystem verfügt im neuen Pathfinder über einen Terrain Mode Selector, um jederzeit auf den passenden Untergrund reagieren zu können.

Beide Modelle sind in Nordamerika ab Sommer 2021 erhältlich, nach Europa werden sie aber nicht kommen.