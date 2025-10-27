Der Nissan Leaf startet im Frühling 2026

Eigentlich hätte der neue Nissan Leaf schon im Herbst 2025 an den Start gehen sollen, jetzt hat man den Marktstart auf Frühling 2026 verschoben.

Optisch zeigt sich der neue Leaf von einer sehr modernen Seite und mit Coupé-Charakter. Dennoch soll er im Innenraum viel Platz bieten. Das Cockpit besteht aus zwei 14,3″-Bildschirmen, die eine Einheit bilden.

Auch das Platzangebot soll sehr gut sein, zudem bietet der neue Leaf ein Kofferraumvolumen von 437 bis 1.052 Litern Fassungsvermögen.

Zwei Batteriegrößen beim neuen Nissan Leaf stehen zur Wahl

Beim Antrieb kann man zwischen einer 52 kWh-Batterie mit 177 PS (130 kW) starkem E-Motor oder einer Variante mit 75 kWh-Batterie und 218 PS (160 kW) starkem Elektromotor wählen.

Die kleinere Batterie kann mit bis zu 105 kW geladen werden, die größere mit bis zu 150 kW. Der Verbrauch soll bei beiden Modellen bei rund 13,8 kWh pro 100 Kilometern liegen.

Nissan gibt die Reichweite der 52 kWh-Batterie mit bis zu 440 Kilometern an, mit der 75 kWh-Batterie soll man bis zu 622 Kilometer ohne Ladestopp schaffen. Bei Autobahntempo mit 130 km/h sollen mit der großen Batterie immerhin 330 Kilometer möglich sein.