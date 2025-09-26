Den neuen Nissan Micra kann man ab jetzt kaufen

Die Micra-Fans können sich ab Anfang 2026 wieder über eine neue Generation des beliebten Kleinwagens freuen, allerdings nur noch mit Elektroantrieb.

Als Basis fungiert der Renault 5 , was sich vor allem bei der Seitenansicht der Karosserie deutlich zeigt. Front- und Heckpartie sind aber von Nissan sehr eigenständig gestaltet worden.

Die runden Scheinwerfer und Heckleuchten vermitteln den gewohnt niedlichen Micra-Look. Der Innenraum zeigt sich sehr modern, die Cockpit-Einheit wurde dabei ebenfalls von Renault übernommen und besteht im Basismodell aus einem 7″-Digitaltacho und 10,1″-Touchscreen.

Zwei Batteriegrößen stehen beim Nissan Micra zur Wahl

Das Kofferraumvolumen liegt zwischen 326 und 1.106 Litern Fassungsvermögen und ist damit für ein Auto mit unter vier Metern Länge sehr großzügig dimensioniert.

Zur Wahl stehen drei Ausstattungslinien und zwei Batteriegrößen. Die 40 kWh-Batterie soll bis zu 317 Kilometer Reichweite ermöglichen und wird von einem 122 PS (90 kW) starken E-Motor angetrieben.

Alternativ gibt es eine 52 kWh-Batterie mit bis zu 415 Kilometern Reichweite und einem E-Motor mit 150 PS (110 kW) Leistung. Das Basismodell Micra Engage 40 kWh ist ab 27.990,- Euro bestellbar. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge erfolgt Anfang 2026.