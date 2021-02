Facelift für den Nissan NV 300 Combi

Opel Astra Ultimate Sports Tourer 1,5 CDTI AT – Testbericht

Der Opel Astra hat sich jetzt in einer besonders interessanten Kombination in unseren Testfuhrpark gesellt. Wir verraten, was den geräumigen Kombi von der Konkurrenz abhebt.

Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber