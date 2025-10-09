Der neue Nissan Qashqai e-Power

Nissan bringt im Herbst die nächste Generation seines e-Power Antriebs auf den Markt. Im Qashqai liefert das System nun 151 kW beziehungsweise 205 PS und verbindet elektrisches Fahrgefühl mit der Reichweite eines Benziners.

Der 1,5 Liter Dreizylinder mit Turbolader treibt nicht direkt die Räder an, sondern erzeugt Strom für den Elektromotor oder die Batterie. Diese Hybridtechnik ohne Kupplung und Getriebe bietet sanfte, unmittelbare Beschleunigung wie ein Elektrofahrzeug.

Der Verbrauch liegt laut WLTP bei 4,5 bis 4,6 Litern je 100 Kilometern, die CO 2 Emissionen betragen 102 bis 105 Gramm je Kilometer. Eine Tankfüllung ermöglicht rund 1200 Kilometer Reichweite.

Im Detail weiter verbessert

Herzstück ist eine neue modulare 5 in 1 Einheit, die Elektromotor, Generator, Wechselrichter und Getriebe in einem kompakten Bauteil vereint.

Das Antriebspaket ist leichter, leiser und effizienter. Die Batterie behält ihre Kapazität von 2,1 kWh. Der Motor arbeitet mit festem Verdichtungsverhältnis von 13 zu 1 und erreicht durch das von Nissan entwickelte STARC Konzept einen thermischen Wirkungsgrad von 42 Prozent.

Ein größerer Turbo und spezielles Schmieröl senken Drehzahl, Reibung und Geräuschpegel. Das Wartungsintervall verlängert sich auf 20.000 Kilometer.

Im Innenraum feiert ein neues Infotainmentsystem mit integriertem Google Debüt. Es bietet Navigation über Google Maps, Sprachsteuerung und Zugriff auf Apps über den Play Store. Die erweiterte ProPILOT Assistenz erkennt Verkehr und Umgebung nun noch präziser.

Der Qashqai e-Power wird im Werk Sunderland produziert. In Österreich startet er ab 39.690 Euro, mit Aktionen ab 37.190 Euro. Käufer profitieren von geringerer NoVA, Finanzierungsbonus und niedrigem Verbrauch.