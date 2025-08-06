Zwei neue Automarken aus China

Schon länger haben die zu einem Konzern gehörenden Automarken OMODA und JAECOO den Start in Österreich angekündigt, Ende 2025 soll es aber nun so weit sein.

Vorab wird es pro Marke nur ein Modell geben, zu denen man noch nicht viele Details verraten hat. Der JAECOO 7 soll als luxuriöser SUV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich sein.

Modernes Design beim JAECOO 7

Er zeigt sich mit einem sehr modernen und eigenständigen Design und soll über eine rein elektrische Reichweite von 90 Kilometern verfügen, mit einer Tankfüllung sollen rund 1.200 Kilometer am Stück möglich sein.

Der Innenraum zeigt sich im üblichen Stil der neuen Elektroautos mit einem kleinen Digitaltacho hinter dem Lenkrad und einem großen Touchscreen auf der Mittelkonsole.

Bei OMODA wird man mit dem OMODA 5 an den Start gehen, der SUV zeigt sich mit deutlich runderer Formgebung und wirkt sehr dynamisch. Weiter Details zu den Fahrzeugen werden noch vor dem Marktstart verfügbar sein.