Opel bringt Corsa 40 Jahre Edition

Vor 40 Jahren hat Opel mit dem Corsa A das Kleinwagensegment um ein pfiffiges Modell bereichert, zum Geburtstag gibt es jetzt die neue Generation als 40 Jahre Edition.

Das Sondermodell zeigt sich in der neuen Lackierung “Rekord Rot”, einer Reminiszenz an das Original-Rot des Corsa A. Als Kontrast kommen ein schwarzes Dach und weitere Dekorelemente in Schwarz zum Einsatz.

So sind auch die 17″-Leichtmetallfelgen in Schwarz gehalten. Im Innenraum geht es modern und nostalgisch zugleich zu. Die Sitzbezüge haben das charakteristische Streifen-Karo-Muster des Corsa A erhalten, und eine Plakette am Cockpit verrät, welche Nummer des Sondermodells man fährt.

Immerhin gibt es nur genau 1982 Exemplare von dem Sondermodell. Die Ausstattung des Opel Corsa 40 Jahre Edition zeigt sich zudem sehr großzügig und bietet viel Komfort.

Unter anderem sind schon ein Multimediasystem mit Touchscreen, LED-Scheinwerfer und eine Fülle an Assistenzsystemen serienmäßig mit an Bord. Einen Preis hat Opel leider noch nicht verraten.