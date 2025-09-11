Opel mit vier Highlights auf der IAA

Opel bringt zur IAA Mobility 2025 in München eine elektrisierende Modelloffensive. Im Mittelpunkt stehen vier Fahrzeuge, die die Zukunft der Marke zeigen: das Konzeptfahrzeug Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, der neue Opel Mokka GSE, der Opel Mokka GSE Rally und der Opel Grandland Electric AWD. Sie alle vereinen Hightech, Emotionalität und Performance und geben einen klaren Ausblick auf die nächsten Schritte in der Elektromobilität von Opel.

Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ist ein spektakuläres Konzeptfahrzeug, das reale und digitale Welt verbindet. Ab Herbst kann es nicht nur in München, sondern auch virtuell im Rennspiel Gran Turismo 7 erlebt werden. Mit 588 kW (800 PS), 800 Newtonmetern Drehmoment, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,0 Sekunden und 320 km/h Spitze ist der Corsa GSE Vision Gran Turismo das stärkste und schnellste Opel-Kleinwagenkonzept aller Zeiten.

Das Design betont muskulöse Proportionen, scharfe Konturen und ausgefeilte Aerodynamik mit aktiven Diffusoren, Aero-Spoilern und leichten Rädern.

Opel Mokka GSE kann schon bestellt werden

Der neue Opel Mokka GSE bringt die Energie aus dem Motorsport auf die Straße. Er feiert auf dem IAA Summit seine Weltpremiere. Mit 207 kW (280 PS), 345 Newtonmetern Drehmoment, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden und 200 km/h Höchstgeschwindigkeit ist er der schnellste vollelektrische Opel in Serie.

Technik aus dem Rallyesport wie das Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial, doppelte Hydro-Stoßdämpfer und ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk übertragen die Power präzise auf die Straße. Bestellungen sind ab sofort möglich, der Listenpreis liegt bei 46.790,- Euro.

Der Opel Mokka GSE Rally ist das Motorsport-Pendant des Serienmodells und tritt bereits im ADAC Opel Electric Rally Cup an. Mit identischer Spitzenleistung von 207 kW (280 PS), Rallye-spezifischer Abstimmung und auffälligem Design mit Motorsport-Folierung, schwarzer Motorhaube und gelben Bremssätteln zeigt er, wie elektrischer Rallyesport in Zukunft aussehen kann.

Der neue Opel Grandland Electric AWD ist das erste vollelektrische Modell der Marke mit Allradantrieb und macht das komfortable Top-of-the-Line-SUV noch attraktiver. Zwei Elektromotoren liefern zusammen 239 kW (325 PS) und 509 Newtonmeter Drehmoment. In 6,1 Sekunden sprintet der Grandland Electric AWD von 0 auf 100 km/h. In der bereits bestellbaren Ultimate-Variante sind bis zu 489 Kilometer Reichweite nach WLTP möglich, weitere Varianten mit bis zu 501 Kilometern Reichweite folgen.

Mit diesen vier Weltpremieren und Neuheiten zeigt Opel auf der IAA Mobility 2025, wie die Marke Elektromobilität sportlich, emotional und alltagstauglich zugleich macht. Corsa GSE Vision Gran Turismo, Mokka GSE, Mokka GSE Rally und Grandland Electric AWD stehen für eine neue Phase, in der Performance, Nachhaltigkeit und Fahrspaß Hand in Hand gehen.