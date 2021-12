Opel Komfortausstattung für den Winter

Denn die Pkw vom Flaggschiff Insignia über den neuen Astra, Grandland und Crossland bis hin zu den Stromern Mokka-e, Corsa-e, Combo-e Life und Zafira-e Life werden im Winter zu wahren Wohlfühloasen. Zahlreiche Technologien und Ausstattungsoptionen tragen dazu bei, dass die Autos Fahrer und Passagiere direkt ab Start mit angenehmen Temperaturen empfangen.

Die Kälte bleibt ganz einfach außen vor. Für eine jederzeit entspannte und sichere Fahrt sorgen die vielfach einstellbaren und beheizbaren ergonomischen Aktiv-Sitze mit AGR-Gütesiegel genauso wie die Lenkrad- und Fußraumheizung.

Je nach Modell fördert die beheizbare Windschutzscheibe den klaren Durchblick auch bei Frost und die Wärmepumpe in batterie-elektrischen Opel-Pkw unterstützt eine besonders effiziente Wärmeversorgung. Darüber hinaus lassen sich die Stromer auch ganz bequem per myOpel App vortemperieren.

Die beheizbaren Komfort- und ergonomischen Aktiv-Sitze sind Wohlfühl-, Gesundheits- und Sicherheits-Feature zugleich. Denn sie sorgen nicht nur dafür, dass Fahrer und Passagiere bequem eine rückenschonende Sitzhaltung einnehmen; dank Sitzheizung kann die Winterjacke schon vor Fahrtbeginn ausgezogen werden.

Ebenso hilfreich sind Antifrostsysteme wie die beheizbare ThermaTec-Windschutzscheibe im Opel Insignia oder dem neuen Astra, Grandland und Crossland. Ein Tastendruck genügt, um die unscheinbaren Heizdrähte in der Windschutzscheibe zu aktivieren und für klare Sicht zu sorgen. Mit diesem Feature gehört die Beschlagneigung bei feuchtkalter Witterung der Vergangenheit an, kritische „Blindflüge“ sind passé. Heizbare Außenspiegel ermöglichen zudem die freie Sicht nach hinten.

Zur raschen Erwärmung des Innenraums und damit auch der Scheiben trägt darüber hinaus das je nach Opel-Modell auf Wunsch erhältliche elektrische Quickheat Schnellheizsystem bei. In wenigen Sekunden strömt so angenehm warme Luft ins Wageninnere.

Weitere Infos zu Opel unter www.opel.at