Neue Lifestyle-Kollektion von PEUGEOT SPORT

Die Kappe (39 Euro inkl. MWSt.), von einem Baseball-Modell inspiriert, hat ein klares Design. Das Poloshirt (79 Euro inkl. MWSt. – Größen S bis XXL) in schmaler Passform besteht aus einem Zwei-Material-Strick und ist mit Piqué-Stich am Körper und Moos-Stich an den Ärmeln gefertigt. Die Windjacke (169 Euro inkl. MWSt. – Größen S bis XXL) ist mit einem überarbeiteten Teddy-Schnitt gestaltet. Ihr Innenfutter zeigt ein strukturiertes Design.

Die schwarzen Lederaccessoires sind sorgfältig verarbeitet und eignen sich für den täglichen Gebrauch. Der Schlüsselanhänger (35 Euro inkl. MWSt.) im Karabinerhaken-Stil hat eine gravierte Schnalle. Das Kartenetui (69 Euro inkl. MWSt.) hat vier Fächer, darunter ein Innenfach mit Reißverschluss. Mit neun Fächern bietet das Portemonnaie (89 Euro inkl. MWSt.) viel Platz für Bargeld und Bankkarten. Beide sind mit dem RFID-Sicherheitssystem ausgestattet, das für mehr Sicherheit der Bankdaten von Kundinnen und Kunden sorgt.

Der PEUGEOT SPORT Chronograph in Silber (249 Euro inkl. MWSt.) ist eine Uhr für den Leistungssport. Sie verfügt über ein Chronometer und eine Datumsanzeige und ist in einem Uhrwerk von Seiko verarbeitet. Kundinnen und Kunden erhalten drei Jahre Garantie und für mehr Sicherheit bei Nässe oder Feuchtigkeit ist das Gehäuse bis zu 50 Meter wasserdicht. Es ist facettiert gestaltet, aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und mit einem kryptonitfarbenen Chronographen-Stellknopf versehen. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine PEUGEOT Sport Gravur. Das gelochte, schwarze Vollnarbenlederarmband ist eine Anspielung auf den Wettkampf.

Das PEUGEOT Design Lab hat die PEUGEOT SPORT ENGINEERED Kollektion entworfen, um die Technik und Eleganz des PEUGEOT 508 widerzuspiegeln. Die raffinierten Reißverschlüsse an den Jacken und Poloshirts sind wasserdicht. Die drei kryptonitfarbenen Krallen und der Schriftzug „PEUGEOT SPORT“ auf der Kleidung sind mit einer Silikonprägung versehen. Das Portemonnaie, das Kartenetui und der Schlüsselanhänger sind aus schwarzem italienischen Kalbsleder gefertigt und mit den drei charakteristischen Krallen heißgeprägt. Die Nähte in der Farbe Kryptonit harmonieren mit dem Finish des neuen 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED.

Die PEUGEOT SPORT ENGINEERED Kollektion vervollständigt die Geschichte der PEUGEOT Lifestyle Kollektionen, zu denen auch die Kollektionen 1810 und LEGEND gehören, die ebenfalls vom PEUGEOT Design Lab entworfen wurden. Die Bekleidung, Accessoires und der PEUGEOT SPORT Silver Chronograph sind ab sofort im PEUGEOT Online-Shop https://boutique.peugeot.com erhältlich.