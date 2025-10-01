C stefan gruber 001vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber)
Jubiläum für den Peugeot 3008

Der Peugeot 3008 hat jetzt ein neues Produktionsjubiläum gefeiert, seit dem Start im September 2023 sind schon 200.000 Exemplare entstanden.

Mit dem neuen 3008 hat Peugeot einen kompakten SUV mit vielen Talenten am Markt. Er ist mit Hybrid, Plug-in-Hybrid oder reinem Elektroantrieb erhältlich.

Jetzt hat das traditionelle Werk in Sochaux stolz die Produktion des 200.000sten Peugeot 3008 gefeiert, der seit dem Start im September 2023 produziert wurde.

In Frankreich ist der 3008 Marktführer in seinem Segment, und auch der Mix der Modellvarianten ist sehr spannend. Immerhin haben sich 22 Prozent aller Kunden für den elektrischen 3008 entschieden, eine Zahl, die über dem Segmentdurchschnitt liegt.

GT-Ausstattung ist am beliebtesten

Die sportliche GT-Ausstattung haben sogar 54 Prozent aller Käufer gewählt, womit man sieht, dass nicht nur die Basisversionen verkauft werden.

Das runde Jubiläum wurde unter Anwesenheit des neuen CEO von Peugeot, Alain Favey, und dem Direktor des Werk Sochaux, Herrn Manuel Gentile, gefeiert.

