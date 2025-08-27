Facelift für den Peugeot 308

Die Runderneuerung der Modellpalette geht bei Peugeot mit dem aufgefrischten 308 in die nächste Runde. Es ist dabei beachtlich, dass es die Designer erneut geschafft haben, das Fahrzeug noch attraktiver zu gestalten.

Vor allem die Frontpartie zeigt sich mit der neuen LED-Lichtsignatur im „Krallen“-Design mit nochmals deutlich verstärkter Ausdruckskraft und Dynamik. Je nach Ausstattung gibt es Voll-LED- oder Matrix-LED-Scheinwerfer.

Auch die LED-Rückleuchten zeigen sich in einem neuen Look, und in Kombination mit geänderter Front- und Heckschürze wird der 308 noch dynamischer als bisher.

Leichte Änderungen im Innenraum des Peugeot 308

Neue Farben und Felgen runden die Änderungen weiter ab, im Innenraum gibt es ebenfalls dezente Änderungen, die den 308 noch luxuriöser wirken lassen.

Beim Antrieb wird man aus einem breiten Spektrum an Möglichkeiten wählen können, das für beide Karosserievarianten bereit steht. Der e-308 bekommt einen überarbeiteten Elektroantrieb mit 156 PS (115 kW) Leistung und einer 58,4 kWh-Batterie.

Damit sollen bis zu 450 Kilometer rein elektrisch möglich sein. Bis zu 85 Kilometer im Elektromodus schafft der 308 Plug-in-Hybrid 195, der von der Kombination von 1,6-Liter-4-Zylinder-Turbobenziner mit 150 PS (110 kW) und 125 PS (92 kW) E-Motor angetrieben wird.

Die Systemleistung liegt bei 195 PS (143 kW), und es ist serienmäßig eine 17,2 kWh-Batterie an Bord. Sehr effizient soll auch der neue 308 Hybrid mit 145 PS (107 kW) Systemleistung sein, er ist serienmäßig mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert.

Peugeot bleibt aber auch dem Diesel im Kompaktsegment treu, ein 1,5-Liter-4-Zylinder Diesel mit 130 PS (96 kW) und 8-Gang-Automatik wird auch beim Facelift-Modell erhältlich sein. Bestellungen für den frisch gelifteten 308 sollen noch im Herbst 2025 möglich sein.