Den Peugeot 308 kann man ab jetzt bestellen

Mit einem neuen Look startet der Peugeot 308 in seine zweite Lebenshälfte, er zeigt sich mit einem nochmals geschärften Design, neuen Farben und überarbeiteten Antrieben.

Während der Peugeot 308 serienmäßig in der Farbe Lagoa Blau kommt, ist der 308 SW serienmäßig in Ingaro Blau gehalten, weitere Farben gibt es für beide Karosserievarianten gegen Aufpreis.

Bei der Motorisierung kann man zwischen dem 1,2 Hybrid mit 145 PS (107 kW) Systemleistung, dem Plug-in-Hybrid 195 mit 195 PS (143 kW) Systemleistung und den E-Versionen von 308 und 308 SW mit 156 PS (115 kW) wählen.

Preislich startet der Peugeot 308 Hybrid in der Stlye-Ausstattung bei 28.250,- Euro, der 308 SW ist in gleicher Ausstattungslinie ab 30.150,-Euro bestellbar.

Serienmäßig gibt es schon das Peugeot i-Cockpit mit 10″-Touchscreen, eine Ambientebeleuchtung in acht Farben und ein Infotainmentsystem.