Kooperation zwischen Amazon und Stellantis

Amazon und Stellantis gaben jetzt eine Reihe internationaler Mehrjahresabkommen bekannt, die das Fahrerlebnis für Millionen von Stellantis-Kunden weiterentwickeln und den Übergang der Mobilitätsbranche in eine nachhaltige, softwaredefinierte Zukunft vorantreiben werden.

Stellantis wird seinen Wandel zu einem nachhaltigen Mobility-Tech-Unternehmen dank dieser Geschäftsbeziehung, die Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS) und Amazon Last Mile umfasst, beschleunigen. Stellantis und Amazon werden zusammen am Einsatz von Amazons Technologie- und Software-Know-how in der gesamten Stellantis-Organisation arbeiten – einschließlich der Fahrzeugentwicklung, dem Aufbau des Vernetzungserlebnisses an Bord und der Ausbildung der nächsten Generation von Automotive-Software-Ingenieuren. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen eine Reihe von softwarebasierten Produkten und Dienstleistungen entwickeln, die sich nahtlos in das digitale Leben der Kunden einfügen und dank regelmäßiger Over-the-Air-Software-Updates (OTA) im Laufe der Zeit einen Mehrwert schaffen.

„In den letzten zwei Jahrzehnten hat Amazon die Technologie, das Know-how und die Innovationskultur aufgebaut, um ein weltweit führender Anbieter von Cloud Computing, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu werden. Wir haben diese Kompetenzen genutzt, um das Leben von Kunden auf der ganzen Welt durch Produkte und Dienste wie Alexa, Kindle und Fire TV zu verbessern. Mit AWS haben wir Tausenden von Unternehmen geholfen, sich selbst und ihre Branchen zu transformieren. Wir freuen uns, mit Stellantis gemeinsam am Umbau der Automobilindustrie zu arbeiten und das Cockpit-Erlebnis neu zu erfinden“, so Andy Jassy, CEO von Amazon. „Wir entwickeln Lösungen, die Stellantis dabei unterstützen, vernetzte, individuelle Erlebnisse an Bord anzubieten, so dass jeder Moment des Fahrens smart, sicher und auf den einzelnen Insassen zugeschnitten sein kann. Gemeinsam werden wir die Grundlagen schaffen für die Transformation von Stellantis von einem traditionellen Automobilhersteller zu einem weltweit führenden Unternehmen in softwaregesteuerter Entwicklung und Engineering.“

„Die Zusammenarbeit mit Amazon ist ein integraler Bestandteil unserer Roadmap zum Aufbau von Fähigkeiten, die sowohl auf der Entwicklung interner Kompetenzen als auch auf der entscheidenden Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen basiert. Sie wird eine unserer wichtigsten Technologieplattformen, STLA SmartCockpit, mit bedeutender Expertise bereichern“, so Carlos Tavares, CEO von Stellantis. „Durch den Einsatz von KI und Cloud-Lösungen werden wir unsere Fahrzeuge in personalisierte Lebensräume verwandeln und das gesamte Kundenerlebnis verbessern, so dass unsere Fahrzeuge zu Sehnsuchtsorten werden, in denen man sich gerne aufhält, auch wenn man gerade nicht fährt.“

Diese Kooperation bringt Amazons Führungsrolle und Innovation in den Bereichen digitale Erlebnisse, Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen mit Stellantis‘ Exzellenz in der Automobiltechnik und dem Portfolio von 14 ikonischen Fahrzeugmarken zusammen. Stellantis hat seine Software-Strategie im Rahmen des Software Days im Dezember 2021 vorgestellt. Die Zusammenarbeit wird sich auf mehrere Bereiche konzentrieren.

STLA SmartCockpit

Amazon und Stellantis werden zusammenarbeiten, um die Software für das STLA SmartCockpit zu liefern, das ab 2024 in Millionen von Stellantis-Fahrzeugen weltweit eingesetzt werden soll. Die softwaredefinierte Plattform wird sich nahtlos in das digitale Leben der Kunden integrieren. An Bord entstehen individuell zugeschnittene, intuitive Erlebnisse durch KI-gestützte Anwendungen für Unterhaltung, Alexa-fähige Sprachassistenz, Navigation, Fahrzeugwartung, E-Commerce-Marktplätze und Zahlungsdienste.

Die STLA SmartCockpit-Plattform wird speziell für Fahrzeuge entwickelte Amazon-Produkte und -Lösungen nutzen und wird Stellantis die notwendige Flexibilität ermöglichen, um individuelle, marken- und fahrzeugspezifische Funktionen zu entwickeln. Die Software wird über einen App-Store kuratierte Dienste und Erlebnisse anbieten, die auf einer intelligenten, adaptiven Benutzeroberfläche erscheinen. Präsentiert werden aktuelle, relevante Informationen und Funktionen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der Fahrzeuginsassen abgestimmt sind.

STLA SmartCockpit wird sich an das Verhalten und die Interessen der Kunden anpassen, wo auch immer ihre Leidenschaften sie hinführen – beim Reisestart daheim, unterwegs auf der Straße oder offroad. Chrysler Pacifica-Fahrzeuge könnten zum Beispiel einen Familienausflugs-Planer anbieten, der Medieninhalte, Sehenswürdigkeiten, Restaurants und andere unterhaltsame Stopps entlang der Route empfiehlt. Jeep®-Fahrzeuge könnten mit einem digitalen Offroad-„Coach“ ausgestattet sein, der den Kunden hilft, das Fahrzeug zu kalibrieren und die Leistung zu optimieren, bevor sie sich auf anspruchsvolles Terrain begeben.

Die Integration mit Amazons führenden Smart-Home- und Sicherheitsdiensten wird es den Kunden ermöglichen, ihr Zuhause von unterwegs aus proaktiv im Auge zu behalten und zu verwalten. Stellantis-Kunden werden ihre Fahrzeuge mithilfe ihrer Alexa-fähigen Geräte zu Hause oder direkt in der Alexa-App verwalten können, einschließlich der Verwendung von benutzerdefinierten Alexa Skills zur Temperaturkontrolle im Fahrzeug vor dem Einsteigen, Wartungs-Planung oder Bestellung von Zubehör.