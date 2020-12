Weihnachtsangebot im Peugeot Onlineshop

Vom 8. bis 25. Dezember 2020 erhalten Kunden der Peugeot Online-Boutique ab Bestellungen von 40 Euro Rabattgutscheine in Abhängigkeit des Einkaufswerts für den nächsten Einkauf.

Ab 80 Euro können Kunden zwischen dem Rabattgutschein, einem kleinen Geschenk oder einem kostenlosen Versand wählen. Die Auswahl kann über die Codes „SPECIALGIFT“ oder „FREE“ vor der Bezahlung eingegeben werden.

Sammler von Miniaturmodellen kommen, passend zum 210-jährigen Jubiläum der Löwenmarke, mit den auf 210 Exemplare limitierten Sammlerboxen auf ihre Kosten. Diese enthalten jeweils zwei ikonische Peugeot Modelle in Miniaturform: den Rennwagen Peugeot L45 und das Konzeptfahrzeug Peugeot e-LEGEND CONCEPT, beide im Maßstab 1:43. Die Sammlerboxen können für 104,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer erworben werden.

Für Liebhaber der Marke ist die 28 Zentimeter lange und 10,5 Zentimeter hohe verchromte Löwenskulptur in Miniatur-Edition das passende Geschenk. Die zeitlose Markenikone von Peugeot wurde vom Peugeot Design Lab entworfen und ist für 149 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.

Für Musikfans bietet die Online-Boutique von Peugeot in Zusammenarbeit mit dem französischen Audiosystemherstellers FOCAL® drahtlose Kopfhörer für 159 Euro inklusive Mehrwertsteuer an. Sie gewährleisten eine erstklassige Klangqualität und verfügen über komfortable und ergonomische Schaumstoff-Ohrpolster.

Der Lautsprecher Mino Lexon Peugeot 208 ist eine exklusive Kreation für die Löwenmarke und bringt die Lieblingsmusik über eine Bluetooth-Verbindung ins eigene Wohnzimmer. Der Lautsprecher verfügt über ein Mikrofon, einen Selbstfernauslöser und kostet 29 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Auch für die Kleinsten finden sich passende Weihnachtsgeschenke im Onlineshop von Peugeot. Das zeitlose Peugeot Kinder-Fahrrad ist für 4- bis 6-jährige Kinder geeignet. Mit einem Aluminiumrahmen, 16-Zoll-Rädern und der an die Kinderhände angepassten Gangschaltung, verkörpert es den historischen Look der Löwenmarke. Die Fahrräder sind ausschließlich in Frankreich und für 229 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.

Diese und viele weitere Produkte finden Interessierte im Peugeot Onlineshop unter https://boutique.peugeot.com .