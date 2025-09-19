C porsche ag 001vergrößern (Bildquelle: Porsche AG)
C porsche ag 004vergrößern (Bildquelle: Porsche AG)
C porsche ag 006vergrößern (Bildquelle: Porsche AG)

Porsche

Der neue Porsche 911 Turbo S

Mit dem 911 Turbo S hat Porsche jetzt den stärksten serienmäßigen 911er präsentiert, er ist ab sofort als Coupé und Cabrio bestellbar.

auto-motor.at Redaktion
Der neue Porsche 911 Turbo S ist der stärkste Serien-911er aller Zeiten und wird von einem Hybridsystem angetrieben. Die Systemleistung liegt bei 711 PS (523 kW), das maximale Drehmoment bei 800 Nm.

Für den Spint von 0 auf 100 km/h benötigt das Coupé nur 2,5 Sekunden, bleibt man am Gas, erreicht man innerhalb von 8,4 Sekunden die 200 km/h-Marke. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 322 km/h.

C porsche ag 004vergrößern (Bildquelle: Porsche AG)

Auch optisch hebt sich der 911 Turbo S von den anderen Modellen dezent ab, ein neues Aerodynamik-Konzept sorgt nicht nur für einen besseren Anpressdruck, er wirkt damit auch nochmals bulliger.

Sehr bulliges Heck beim Porsche 911 Turbo S

Vor allem das Heck wirkt extrem bullig und kann auch mit einem ausfahr- sowie kippbaren Heckflügel aufwarten, der in jeder Situation für eine optimale Abstimmung in Bezug auf den Anpressdruck sorgt.

C porsche ag 006vergrößern (Bildquelle: Porsche AG)

Die Kunden können wieder zwischen Coupé und Cabrio wählen, ein Schnäppchen ist der 911 Turbo S natürlich nicht. Das Coupé ist in Österreich ab 361.430,- Euro bestellbar, das Cabrio ab 380.024,- Euro.

Bildergalerie

  • C porsche ag 001
  • C porsche ag 004
  • C porsche ag 006
  • C porsche ag 002
  • C porsche ag 003
  • C porsche ag 005

