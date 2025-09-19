Der neue Porsche 911 Turbo S ist der stärkste Serien-911er aller Zeiten und wird von einem Hybridsystem angetrieben. Die Systemleistung liegt bei 711 PS (523 kW), das maximale Drehmoment bei 800 Nm.

Für den Spint von 0 auf 100 km/h benötigt das Coupé nur 2,5 Sekunden, bleibt man am Gas, erreicht man innerhalb von 8,4 Sekunden die 200 km/h-Marke. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 322 km/h.

Auch optisch hebt sich der 911 Turbo S von den anderen Modellen dezent ab, ein neues Aerodynamik-Konzept sorgt nicht nur für einen besseren Anpressdruck, er wirkt damit auch nochmals bulliger.

Sehr bulliges Heck beim Porsche 911 Turbo S

Vor allem das Heck wirkt extrem bullig und kann auch mit einem ausfahr- sowie kippbaren Heckflügel aufwarten, der in jeder Situation für eine optimale Abstimmung in Bezug auf den Anpressdruck sorgt.

Die Kunden können wieder zwischen Coupé und Cabrio wählen, ein Schnäppchen ist der 911 Turbo S natürlich nicht. Das Coupé ist in Österreich ab 361.430,- Euro bestellbar, das Cabrio ab 380.024,- Euro.