Porsche Taycan Modelljahrgang 2022

Der rein elektrisch betriebene Porsche Taycan bekommt für das Modelljahr 2022 einige Updates spendiert. Durch technische Optimierungen soll vor allem die Reichweite erhöht werden.

In den Fahrmodi “Normal” und “Range” wird bei den Allradmodellen im Teillastbereich der vordere Elektromotor nahezu vollständig abgekoppelt und stromlos geschaltet. Beim Segeln und im Stillstand liegt sogar an beiden Achsen kein Antriebsmoment an. Damit soll die Reichweite in der Praxis erhöht werden.

Die Frage, wie weit man mit dem neuen Taycan Modelljahrgang kommt, hat Porsche jedoch nicht beantwortet. Zudem gibt es für das neue Modelljahr zusätzliche Farben für das sportliche Elektroauto.

Auch beliebte Farben vergangener Tage sind für den neuen Taycan wieder erhältlich und feiern so ihr Comeback. Als weitere Neuheit gibt es jetzt serienmäßig auch Android Auto im Taycan.