Das Spiel Gran Turismo geht im März 2022 in seine siebente Auflage. Porsche-Modelle sind seit 2017 in diesem Spiel für die Sony Playstation integriert.

Mit dem Porsche Vision Gran Turismo hat der Sportwagenhersteller jetzt erstmals eine Konzeptstudie entwickelt, die ausschließlich für den Einsatz auf der Spielkonsole gedacht ist.

Optisch zeigt die Studie ein sehr futuristisches Design, dennoch erkennt man auch die Porsche-Gene leicht wieder. Die Weiterentwicklung der Porsche-DNA zeigt sich in vielen Details.

Natürlich ist das virtuelle Fahrzeug auch nur für den Einsatz auf der Rennstrecke optimiert worden, was man auch am Cockpit gut erkennen kann. Ein Lenkrad wie in einem Formel-Boliden gehört ebenso dazu wie ein futuristischer Digitaltacho.

Spielkonsolen-Freunde, die jetzt schon auf eine heiße Runde Lust haben, müssen sich aber noch in Geduld üben. Gran Turismo 7 wird erst im März 2022 für Playstation 4 und Playstation 5 auf den Markt kommen.