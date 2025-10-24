Renault 5 Turbo 3E: Straßen-Debüt

Der neue Renault 5 Turbo 3E gab sein Straßendebüt auf Korsika bei der Tour de Corse Historique und zeigte dort seinen Entwicklungsstand.

Das vollelektrische Mini-Supersportmodell nutzt zwei Radnabenmotoren an der Hinterachse mit zusammen 555 PS und 4.800 Newtonmetern an den Rädern. Die Beschleunigung von null auf hundert gelingt in weniger als 3,5 Sekunden. Das Fahrzeuggewicht liegt unter 1.450 Kilogramm, möglich durch eine Aluminium-Plattform mit Karbon-Struktur.

Die Hochvolttechnik arbeitet mit 800 Volt Architektur. Die Batterie besitzt 70 kWh netto. An Gleichstrom lädt der 5 Turbo 3E mit bis zu 330 kW von 15 auf 80 Prozent in rund 15 Minuten.

Die kombinierte Reichweite nach WLTP überschreitet 400 Kilometer. Fahrwerksseitig kommen an beiden Achsen Doppelquerlenker zum Einsatz. Die getrennte Ansteuerung der Hinterräder verbessert Traktion, Agilität und Drift-Kontrolle.

Seit Ende April sind Reservierungen möglich, geplant sind 1.980 nummerierte Exemplare. Die Reservierung erfolgt über die nationale Renault-Webseite und einen Händlertermin, fällig wird eine Gebühr von 50.000 Euro.

In der zweiten Jahreshälfte 2026 wählen Kundinnen und Kunden die finale Konfiguration. Der geschätzte Einstiegspreis liegt bei 160.000 Euro. Die Auslieferung startet Anfang 2027, vorbehaltlich der Homologation.