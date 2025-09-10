Weltpremiere für den neuen Renault Clio

Seit seiner Premiere im Jahr 1990 sind 17 Millionen Einheiten vom Renault Clio produziert worden, jetzt hat man die sechste Generation vorgestellt.

Das Design zeigt sich dabei so dynamisch wie nie zuvor, dennoch soll auch der neue Clio wieder viel Platz für die Passagiere und das Gepäck bieten. Mit einer Länge von 411,6 cm ist er auch um 6,7 cm länger als bisher.

Die Frontpartie präsentiert sich ebenso in einem ganz neuen Look wie das knackige Heck, welches mit Coupé-Charakter und sehr markantem Rückleuchtendesign aufwarten kann.

Modernes Cockpit im neuen Renault Clio

Bekannt hingegen ist das Cockpit, welches wie in Renault 5 und Renault 4 aus zwei 10,1″-Displays besteht und sehr modern und übersichtlich ist.

Je nach Antriebsstrang bietet der neue Clio bis zu 391 Liter Kofferraumvolumen. Vorab soll es zwei verschiedene Motorisierungen geben.

Das Basismodell, der Clio TCe 115, wird von einem 1,2-Liter-3-Zylinder-Benzinmotor mit 115 PS (85 kW) angetrieben und liefert ein maximales Drehmoment von 190 Nm. Er kann mit einem manuellen Schaltgetriebe oder dem EDC-Automatikgetriebe geordert werden.

Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird in 10,1 Sekunden erledigt, der Verbrauch soll bei 5,0 Litern pro 100 Kilometern liegen. Noch sparsamer ist der neue Clio Full Hybrid E-Tech 160.

Die Kombination aus 1,8-Liter-4-Zylinder-Benzinmotor und Elektromotor liefert eine Systemleistung von 160 PS (118 kW) und begnügt sich mit nur 3,9 Litern pro 100 Kilometern. Damit ist der neue Motor sparsamer als der 145 PS starke Vorgänger.

Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 8,3 Sekunden, die Schaltung erfolgt wie bisher über ein Multi-Mode-Automatikgetriebe. Der Verkaufsstart soll noch in diesem Jahr erfolgen.