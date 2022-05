Renault zeigt Scenic Vision Concept

Gerade erst ist mit dem Megane E-TECH ein innovativer Vertreter im elektrischen Kompaktsegment auf den Markt gekommen, schon gibt Renault mit dem Scenic Vision einen Ausblick auf die nächste Generation des Scenic.

Optisch besticht das Concept Car mit einem sehr gelungenen Design, welches sich am Weg in die Serie auch kaum noch ändern wird. Zumindest was das schnittige Außendesign betrifft.

Der Innenraum wirkt noch deutlich futuristischer. Unter der Frontscheibe ist über die gesamte Breite ein schmaler Monitor zu finden, während das Lenkrad nur von quadratischen Zusatzinstrumenten flankiert wird. Ein spaciges Raumgefühl soll die Van-Qualitäten unterstreichen.

Werbung

Die gegenläufig öffnenden Türen sollen zudem den Zugang erleichtern. Zudem sollen 70 Prozent wiederverwendete Materialien zum Einsatz kommen, um die Nachhaltigkeit zu unterstreichen.

Ein Highlight ist auch der Antrieb, erstmals soll es die Kombination aus 218 PS (160 kW) starkem E-Motor, 40 kWh großer Batterie und einer Brennstoffzelle mit 22 PS (16 kW) geben. Die Brennstoffzelle soll dabei die Energie für die Batterien liefern. Damit möchte man schnelle Tankstopps mit hoher Reichweite kombinieren.