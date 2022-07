Rimac Nevera: serienreif auf die Straße [mit Video]

Nach fünf Jahren Entwicklung und Erprobung, drei Generationen von Antriebstechnologien, 18 Prototypen, 45 physischen Crashtests und mehr als 1,6 Millionen kollektiven Forschungs- und Entwicklungsstunden ist die allererste serienreife Version des Rimac Nevera von der neuen Produktionslinie von Rimac gerollt. Von nun an wird der Nevera in Handarbeit in einer Stückzahl von bis zu 50 Exemplaren pro Jahr gefertigt und an Kunden in aller Welt ausgeliefert.

Der in einem auffälligen Perlglanzton (Callisto Green) lackierte Wagen mit graphitfarbenen Vertex-Rädern und sandfarbener Alcantara-Innenausstattung wurde letzten Monat beim Goodwood Festival of Speed in einer Reihe von Vollgasfahrten auf dem berühmten Hillclimb vorgestellt.

Das als Wagen „#000“ bezeichnete und mit einer nummerierten Plakette versehene Fahrzeug bleibt als Vorführ- und Marketingfahrzeug im Besitz von Bugatti Rimac.

Die ersten Fahrzeuge, die an Kunden ausgeliefert werden sollen, werden bereits zusammengebaut, wobei jeder Nevera 5 Wochen am Endmontageband benötigt, während viele seiner Teile und Systeme bereits Monate vorher in den Rimac-Werken hergestellt werden. Sie werden bald weltweit über das globale Netz von 25 offiziellen Rimac Automobili-Händlern ausgeliefert, das sich über die Vereinigten Staaten, Europa, den Nahen Osten und Asien erstreckt.

Erstes Jahr Produktion bereits ausverkauft

Das erste Jahr der Nevera-Produktion ist bereits ausverkauft, da die Kunden darauf hoffen, das erste vollelektrische Hypercar der Welt zu erleben.

Der Nevera wurde von Grund auf neu entwickelt, wobei die meisten Schlüsselsysteme von Rimac selbst entwickelt und hergestellt wurden. Um die extrem hohen Leistungsziele zu erreichen, die sich das Team für den Nevera gesetzt hat, mussten alle wichtigen Komponenten speziell entwickelt werden. Eine völlig neue Generation von Batteriesystemen, Wechselrichtern, Getrieben, Motoren, Steuersystemen, Infotainmentsystemen und vielem mehr wurde speziell für den Nevera entwickelt.

Während des gesamten Entwicklungsprozesses wurde der Antriebsstrang in einem mehr als zwei Jahre dauernden Prozess dreimal überarbeitet, wobei mit jeder Iteration die Leistungsgrenzen noch weiter hinausgeschoben wurden als zuvor.

Seine unvergleichliche Liebe zum Detail und sein Streben nach Perfektion haben dem Nevera bereits den Titel des weltweit am schnellsten beschleunigenden Serienfahrzeugs eingebracht. Außerdem wurde er vom Robb Report zum besten Hypercar, von GQ zum Hypercar des Jahres und von Top Gear zum besten Elektroauto gekürt.

Typisch Hypercar: viele Individualisierungsmöglichkeiten

Neben seiner unübertroffenen Leistung zeigt dieses erste Serienfahrzeug auch die Vielfalt der Individualisierungsmöglichkeiten, die Nevera-Kunden zur Verfügung stehen. Es gibt 36 verschiedene vordefinierte Lackfarben und die Möglichkeit, eine individuelle Gestaltung vorzunehmen, eine Auswahl an hausintern entworfenen Lackierungen, drei Stufen von sichtbarem Carbon – einschließlich einer Karosserie aus reinem Carbon – und eine enorme Auswahl an buntem Leder, Alcantara, kontrastierenden Akzenten und Metalloberflächen für den Innenraum. Das Versprechen ist, dass jeder der 150 fertiggestellten Neveras ein absolutes Unikat sein wird.

Parallel zur Entwicklung des Fahrzeugs hat Rimac auch seine Programme für den Kundendienst und die Kundenbetreuung weiterentwickelt. Spezielle digitale Diagnosewerkzeuge wurden von Grund auf neu entwickelt, um die Fahrzeuge während ihrer gesamten Lebensdauer zu überwachen und zu aktualisieren. Jeder Händlerpartner erhält eine spezielle Schulung und detaillierte Service- und Reparaturinformationen, und es wurde ein spezielles Team eingerichtet: Das Rimac Service Team, das in der Lage ist, weltweit zu reisen, um mögliche Probleme zu diagnostizieren. Das Ziel ist, dass die Erfahrung, einen Nevera zu besitzen, genauso außergewöhnlich ist wie das Fahren.

Der Entwicklungs- und Homologationsprozess war eine außergewöhnliche Reise für das gesamte Team. Angefangen bei den ersten experimentellen Prototypen über die Validierungsprototypen bis hin zu den Vorserienfahrzeugen wurden nicht weniger als 18 Nevera-Prototypen in allen denkbaren Umgebungen und unter allen messbaren Aspekten akribisch getestet, vom eisigen Polarkreis bis hin zu einer Klimakammer mit hoher Luftfeuchtigkeit und 48 °C.

In einem strengen, vierjährigen Crashtestprogramm wurden neun Fahrzeuge in 45 separaten Crashtests zerstört – alle hat der Nevera mit Bravour bestanden, so dass die Kunden das Flaggschiff von Rimac auf allen wichtigen Märkten erleben und besitzen können.

Neuer Rimac-Campus im Bau

Mate Rimac, CEO der Rimac-Gruppe, sagte: „Zu Beginn der Nevera-Reise haben wir Tausende von virtuellen Simulationen durchgeführt und mit unzähligen Entwürfen experimentiert, bis schließlich die Zeit kam, die allerersten funktionierenden Prototypen zu entwickeln. Zu dieser Zeit arbeiteten etwa 300 Menschen im Unternehmen, und jetzt, wo wir in die volle Produktion einsteigen, hat sich unser Unternehmen verfünffacht und zählt nun über 1.500 Mitarbeiter. Der Bau unseres neuen 100.000 m² großen Rimac Campus ist in vollem Gange.

Der Campus wird nach Abschluss der Bauarbeiten der Standort für die Nevera-Produktion sein und damit der vierte Ort, an dem Nevera-Autos montiert werden, nach den früheren Produktionsstätten für die Prototyp-Phasen und der derzeitigen Produktionsstätte in Zagreb, Kroatien. Parallel zur Entwicklung des Fahrzeugs hat Rimac seine Geschäftstätigkeit rasch ausgeweitet und war stets auf der Suche nach mehr Platz.

Der Nevera wurde mit der Absicht entwickelt, das hochmoderne Elektro-Hypercar zu werden, das er heute ist, bereit, Fahrer und Passagiere auf eine Weise zu begeistern, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben. Ich freue mich sehr darauf, wenn die Kunden ihre brandneuen, hochgradig individualisierten Autos in Empfang nehmen und ihre Geschichten über den Spaß am Steuer hören.“

Der Rimac Nevera stellt die nächste Generation der automobilen Leistung dar. Seine 1.914 PS werden von vier Elektromotoren erzeugt, die den Hypercar in nur 1,85 Sekunden von 0 auf 100 km/h und in 4,3 Sekunden auf 100 mph bringen. Der Name Nevera steht für einen unerwarteten mediterranen Sommersturm vor der kroatischen Küste, auf den der Wagen stolz ist. Als solcher kann sich der Nevera im Handumdrehen von einem komfortablen, versierten Grand Tourer in eine gestochen scharfe Performance-Maschine verwandeln.