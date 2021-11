Der neue Rolls Royce Ghost Black Badge

Die Black Badge-Versionen der verschiedenen Rolls Royce-Modelle haben mittlerweile schon eine längere Tradition. Jetzt gibt es auch den neuen Ghost in einer Black Badge-Variante.

Wie gewohnt verbindet dieses Modell den üblichen Rolls Royce-Luxus mit einem Hauch von Sportlichkeit. Auch wenn über 44.000 Farben für die Kunden zur Auswahl stehen, entscheiden sich die meisten für das charakteristische Schwarz.

Eine ganz besondere Methode bei der Lackierung sorgt für einen einmaligen Glanz des dunklen Schwarztons. Aber auch spezielle Felgen und auf Wunsch ein farbenfroher Innenraum sind Merkmale des Ghost Black Badge.

Natürlich hat man auch etwas an der Leistungsschraube gedreht, und der Ghost Black Badge hat um 29 PS mehr als das Serienmodell. Damit bringt es der 6,75-Liter-V12 nun auf genau 600 PS (441 kW).

Zwischen 1.700 und 4.250 U/Min stehen 900 Nm Drehmoment zur Verfügung. Der Sprint von 0 auf 100 km/h erfolgt in 4,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h elektronisch begrenzt. Der Rolls Royce Ghost Black Badge kostet 302.000 Euro exkl. Steuern, in Österreich sollte man also mit über 450.000,- Euro Kaufpreis rechnen.