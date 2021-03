Einzelstück: Rolls Royce Koa Phantom

Der Autosammler Jack Boyd Smith Jr. aus Indiana ist durch seine “The JBS Collection” genannte Autosammlung auch über die Grenzen von Indiana hinaus bekannt.

Mit dem Koa Phantom hat sich jetzt eine ganz besondere Version der Luxuslimousine von Rolls Royce in die Sammlung gesellt. Das auf dem Phantom LWB basierende Einzelstück besticht vor allem durch die hochwertige Innenraumgestaltung mit Zierpanelen und Elementen aus Koa Holz.

Dieses spezielle Holz stammt von der Koa-Akazie, die ausschließlich auf Hawaii zu finden ist. Mr. Smith hat großen Gefallen an dem Holz und dessen ausstrahlender Wärme gefunden und wollte so ein einzigartiges Auto in seiner über 60 Fahrzeuge umfassenden Sammlung haben.

Die Verarbeitung des Holz von der Koa-Akazie unterliegt strengen Regeln, die natürlich bei der Produktion berücksichtigt worden sind. Man kann aber davon ausgehen, dass es kein billiges Vergnügen ist, das Fahrzeug so zu gestalten.

Immerhin finden sich neben den Zierleisten auch ein exklusiver Picknick-Korb, klappbare Tischchen in den Rücklehnen der Vordersitze und weitere kleine Applikationen in dem exklusiven Holz im Koa Phantom.