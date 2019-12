Rolls Royce Phantom mit Flower Power

Für die Spezialabteilung Bespoke von Rolls Royce ist wirklich kein Wunsch zu ausgefallen, um nicht doch realisiert zu werden. So hat man jetzt den "The Million Stitch Rolls Royce Phantom" präsentiert, der auf speziellen Kundenwunsch gefertigt worden ist. Ein Familienvater mit viel Geld und der Liebe zu Blumen hat den besonderen Phantom in Auftrag gegeben.

Der Innenraum ist mit gesticktem Blumendekor veredelt worden. Insgesamt sollen über eine Millionen Nähstiche notwendig gewesen sein, um alle Blumen wie gewünscht im Auto zu verteilen. Die Blumen finden sich am Armaturenbrett, in den Türen und am Dachhimmel. Spezielle Farben im Innenraum runden die Änderungen ab.