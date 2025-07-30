Individuell gestaltete Modelle sind bei Rolls Royce an der Tagesordnung, mit dem Phantom Dentelle hat man jetzt aber eine ganz besondere Version der Luxuslimousine präsentiert.

Frei nach dem Motto „Alles kommt wieder in Mode“ stehen Designmotive in handgefertigter Couture-Spitze bei diesem besonderen Fahrzeug im Mittelpunkt.

Aufwendige Stickerei im Rolls Royce Phantom Dentelle

Die Stickerei umfasst 160.000 Stiche in acht verschiedenen Techniken, wodurch der Innenraum zum von Spitze inspirierten Kunstwerk wird.

Auch eine spezielle Farbkombination der Karosserie sorgt dafür, dass der Phantom Dentelle einzigartig ist und beinhaltet auch handgemalte Motive, wie etwa einen belaubten Zweig mit perlmuttfarbenen Beeren.

Auch die Spirit of Exstasy genannte Kühlerfigur ist beim Phantome Dentelle sehr speziell, statt in Silber ist sie in Roségold gestaltet. Individuell gravierte Einstiegsleisten in Roségold runden die besonderen Änderungen weiter ab.