C rolls royce 001vergrößern (Bildquelle: Rolls Royce)
C rolls royce 002vergrößern (Bildquelle: Rolls Royce)
C rolls royce 004vergrößern (Bildquelle: Rolls Royce)

Rolls-Royce

Rolls Royce Spectre Primavera

Der Rolls Royce Spectre Inspired by Primavera feiert den Frühling mit Kirschblütenmotiven, Starlight Doors und poetischem Design.

auto-motor.at Redaktion
Rolls Royce präsentiert Spectre Inspired by Primavera, eine exklusive Bespoke Serie, die jetzt zum Herbstbeginn den Frühling in all seiner Poesie einfängt.

Der Name bedeutet auf Italienisch Frühling, und jedes Fahrzeug ist ein künstlerisches Bekenntnis zu Neubeginn und Vitalität.

Rolls Royce bietet drei Varianten an

Drei Varianten stehen zur Wahl: Evanescent, Reverie und Blossom. Gemeinsam ist ihnen ein durchgängiges Kirschblütenmotiv, das sich in handgemalter Coachline, 23 Zoll Rädern, Einstiegsleisten und Stickereien wiederfindet.

Besonders eindrucksvoll ist die Armaturentafel aus Blackwood, in die ein blühender Kirschzweig mit feinster Lasertechnik geätzt wurde. Ergänzt wird das Ambiente durch Starlight Doors mit fast 4.800 Lichtern und eine beleuchtete Blende mit über 5.500 funkelnden Sternen.

Jede Ausführung interpretiert den Frühling anders, von leuchtender Wildblumenpracht bis zu sanften Traumwelten oder kräftiger Blütenfülle. Spectre Inspired by Primavera ist eine Hommage an Schönheit und Erneuerung, eingefangen in zeitloser Rolls Royce Eleganz.

