Die neue Rolls Royce Landspeed Collection

Mit der Landspeed Collection von Rolls Royce Wraith and Dawn möchte die britische Traditionsmarke Captain George Eyston ehren, der im Jahr 1938 auf einem Salzsee in Bonneville/Utah mit einem Rolls Royce V12-Triebwerk einen Geschwindigkeitsrekord erzielt hat.

Die zwei 37-Liter-V12-Aggregate von Rolls Royce mit jeweils über 2.000 PS hatten Eyston mit seinem “Thunderbolt” auf einen Geschwindigkeitsrekord von 357,497 Meilen gebracht.

Dadurch basieren die Sondermodelle auch auf den sportlichen Black Badge-Modellen von Wraith and Dawn. Optische Akzente, die an den Salzsee in Utah erinnern sollen, prägen die Fahrzeuge.

Der sportliche Touch steht Coupé und Cabrio ausgezeichnet, auch im Innenraum hat man sportlichere Elemente den sonst so noblen Materialien vorgezogen.

Beide Modelle sind streng limitiert, vom Wraith Black Badge Landspeed Collection wird es 35 Exemplare geben, vom Dawn Black Badge Landspeed Collection sogar nur 25 Fahrzeuge. Einen Preis hat Rolls Royce wie gewohnt nicht verraten.