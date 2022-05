Rolls Royce präsentiert zweite Boat Tail-Version

Individualisierungen stehen bei Rolls Royce hoch im Kurs, so natürlich auch beim exklusiven Boat Tail, von dem es insgesamt nur drei Exemplare geben wird.

Vor einem Jahr hat man den Rolls Royce Boat Tail erstmals vorgestellt, jetzt ist das zweite Exemplar am Comer See präsentiert worden. Es ist von einem Kunden in Auftrag gegeben worden, dessen Vater den Grundstein für das heutige Vermögen der Familie in der Perlenindustrie gelegt hat.

So verwundert es auch nicht, dass das Fahrzeug farblich eine schimmernde Mischung aus Auster und zartem Rosa zeigt, wobei große weiße und bronzefarbene Glimmerflocken eine perlmuttartige Anmutung schaffen.

Werbung

Das hintere Deck mit der einzigartigen Hosting Suite im Schmetterlingsdesign ist in Royal Walnut Furnier ausgeführt. Zusätzlich sind darin rosévergoldete Nadelstreifen mit satinierter Oberfläche eingelegt.

In der Hosting Suite findet sich unter anderem Geschirr und Besteck in den gleichen Farben wie das Fahrzeug. Ausklappbare Tische und ein Sonnenschirm sollen das Picknick noch gemütlicher machen. Einen Preis hat Rolls Royce nicht verraten, dieser wird dem Kunden aber auch ziemlich egal sein.