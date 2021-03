Seat Leon kommt wieder mit CNG-Antrieb

Seat setzt auch beim neuen Leon wieder auf eine Version mit CNG-Antrieb. Der effiziente Spanier wird von einem 1,5 Liter-TGI-4-Zylinder-Benzinmotor angetrieben.

Die Leistung liegt bei 130 PS (96 kW) und soll Effizienz mit Fahrspaß verbinden und den kompakten Seat bis zu 203 km/h schnell machen. Drei CNG-Tanks mit einem Gesamtinhalt von 17,3 kg sollen eine Reichweite von 440 Kilometern ermöglichen.

Zur Not steht auch noch ein 9 Liter-Benzintank zur Verfügung, sollte einmal keine der 150 CNG-Tankstellen in Österreich in der Nähe sein. Der Leon 1,5 TGI-Hybrid wird als 5-Türer und Kombi erhältlich sein.

Die Kunden können zudem zwischen den Ausstattungslinien Style, Xcellence und FR wählen, alle Modelle verfügen serienmäßig über ein Digitalcockpit und ein DSG-Getriebe.

Preislich startet der 5-Türer in Style-Ausstattung bei 28.890,- Euro, der praktische Kombi ist ab 30.190,- Euro verfügbar.