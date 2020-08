Gewinnerin hat Seat Arona CNG übernommen

Dafür musste man lediglich einen OMV Kassenbon direkt an der Tankstelle oder online einreichen. Als Gewinnmotivation diente ein Seat Arona FR 1.0 TGI-Hybrid 90 PS im Wert von 27.850 Euro, der auch zu einer hohen Zahl an Teilnehmern führte.

Der Bestseller, als erster SUV mit CNG Antrieb, schafft die Verbindung zwischen wendigem Stadtauto und trendigem SUV und glänzt mit hoher Sitzposition bei kompakten Abmessungen.

Das Gewinnmodell wurde mit einer Fülle an Ausstattungshighlights an die glückliche Gewinnerin übergeben, die nun also auf ein Fahrzeug mit sparsamem CNG Antrieb umsteigt.