2019 war Rekordjahr für Seat

Seat blickt auf ein weiteres Rekordjahr zurück: 2019 stiegen die weltweiten Neuzulassungen des Unternehmens um 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 574.100 Fahrzeuge. Mit diesem Ergebnis hat Seat den im Jahr 2018 (517.600 Fahrzeuge) aufgestellten Rekord deutlich übertroffen und das dritte Jahr in Folge mit zweistelligem Wachstum abgeschlossen. Im Dezember lag der Absatz von Seat 23,4 Prozent über dem Vorjahresmonat und belief sich auf insgesamt 31.300 ausgelieferte Fahrzeuge (2018: 25.300).

Als größter Wachstumstreiber hat sich in den vergangenen drei Jahren die Einführung der SUVModelle erwiesen: 2019 waren 44,4 Prozent der von Seat verkauften Fahrzeuge entweder ein Seat Arona, ein Seat Ateca oder ein Seat Tarraco. Das entspricht zehn Prozentpunkten mehr als im Jahr 2018. Mit 123.700 neu zugelassenen Fahrzeugen nahm der Seat Arona den Spitzenplatz ein und verzeichnete eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber 2018. Mit 98.500 Neuzulassungen erreicht zudem der Seat Ateca Topwerte, was einem Plus von 25,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und gleichzeitig das beste Ergebnis seit der Einführung des SUV-Modells 2016 ist. Der im Jahr 2019 neu erschienene Seat Tarraco wurde insgesamt 32.600 Mal zugelassen.

Der Seat Leon, der als eines der wichtigsten Modelle das Absatzwachstum von Seat seit 2012 vorantreibt und in seiner vierten Generation kurz vor der Markteinführung steht, war mit 151.900 ausgelieferten Fahrzeugen (-4,1 Prozent) weiterhin der unangefochtene Bestseller des spanischen Automobilherstellers. Der Seat Ibiza blieb mit 125.300 verkauften Einheiten (-8,0 Prozent) das zweitbeliebteste Modell. Der Seat Alhambra wies 2019 eine Absatzsteigerung von 6,3 Prozent (23.700 verkaufte Fahrzeuge) aus und der Seat Mii, der demnächst in vollelektrischer Ausführung erhältlich sein wird, legte um 0,7 Prozent zu (13.200).

Im zweiten Jahr nach Einführung der Marke schossen die Verkaufszahlen von CUPRA um 71,4 Prozent nach oben, was vor allem dem CUPRA Ateca zu verdanken ist. 2019 verzeichnete CUPRA 24.700 Neuzulassungen (2018: 14.400), davon 14.300 Exemplare des Leon CUPRA (2018: 13.300; +7,9 Prozent) und 10.400 Einheiten des CUPRA Ateca (2018: 1.100).

Der Absatzrekord basierte auf dem starken Wachstum in einigen der wichtigsten Märkte des Unternehmens. Seat erzielte gegenüber dem Vorjahr unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Österreich, der Schweiz, Polen, Israel, Schweden und Dänemark seine bisher höchsten Absatzvolumen. In Deutschland verzeichnete das Unternehmen 138.670 Neuzulassungen (+16,5 Prozent) und stellte damit das dritte Jahr in Folge einen neuen Rekord auf. In Großbritannien erzielte Seat mit insgesamt 68.800 verkauften Fahrzeugen ein Wachstum von 9,5 Prozent. Historische Bestmarken erreichte Seat außerdem in Österreich (19.900; +7,9 Prozent), wo das Unternehmen mittlerweile die drittbeliebteste Marke ist, sowie in der Schweiz (12.800; +19,6 Prozent), Polen (12.700; +6,6 Prozent), Israel (9.200; +2,6 Prozent), Schweden (9.100; +30,4 Prozent) und Dänemark (7.100; +47,2 Prozent).

Weitere Infos zu Seat unter www.seat.at