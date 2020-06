Seat eröffnet Casa Seat

An der Eröffnung des Baus an der Kreuzung Paseo de Gracia und Avenida Diagonal nahmen Seat Vorstände, der CUPRA Markenbotschafter und Torwart des FC Barcelona, Marc ter Stegen, sowie der Innenarchitekt Lázaro Rosa-Violán teil.

Die rund 2.600 Quadratmeter große Casa Seat soll als wegweisender Ort für urbane Mobilität dienen und bildet in dieser Funktion einen wichtigen Eckpfeiler in der Strategie der Marke Seat. Auch neue CUPRA Modelle sollen hier vorgestellt und beworben werden. Im Marken-Erlebniszentrum werden zukünftig Projekte vorgestellt, die von Barcelonas dynamischer Mobilität und urbaner Kultur inspiriert sind.

Carsten Isensee, Vorstandsvorsitzender der Seat S.A., sagte: „Barcelona ist seit 1950 die Heimat von Seat und hat einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung der Marke geleistet. An diesem neuen Hauptsitz im Stadtzentrum werden wir Besuchern unter anderem die Zukunft des Unternehmens im Bereich der Mobilität aufzeigen.“

Wayne Griffiths, Seat Vorstand für Vertrieb und Marketing und CEO der Performance-Marke CUPRA, betonte: „Die Casa Seat steht beispielhaft für die Beziehungen der Marke mit ihrer Heimatstadt Barcelona. Im Marken-Erlebniszentrum im Herzen der Stadt begegnen Kunden und die Bürger Barcelonas Seat und CUPRA. Wir werden ihnen dort unsere fortschrittlichsten Projekte präsentieren, und jeder ist herzlich eingeladen, all das, was die Marken ausmacht, hautnah zu erleben.“

Christian Stein, Generaldirektor des Bereichs Communication and Institutional Relations für Seat und Volkswagen in Spanien, sagte: „Dies soll ein Ort des Austauschs von Ideen sein, ein Raum für Kreativität und wirtschaftliche Beziehungen, in dem verschiedenste Medien und Institutionen willkommen sind. Und es soll ein Raum für Gespräche zum Thema Mobilität sein, in dem die Bedürfnisse der Stadt identifiziert und kreative Lösungen durch Zusammenarbeit und Innovation gefunden werden können.“