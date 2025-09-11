Skoda zeigt Epiq Showcar

Skoda wird ab 2026 unterhalb des Elroq ein weiteres Elektro-SUV auf den Markt bringen. Mit dem Epiq Showcar gibt man jetzt einen sehr genauen Ausblick auf das kleine E-SUV.

Das Design ist ganz im Stil der anderen elektrischen Skoda-Modelle gehalten, die geschliffenen Kanten stehen dem Epiq dabei sehr gut. Die technische Basis stammt vom VW ID. CROSS Concept .

Dies erkennt man auch gut an den Proportionen des Fahrzeugs, wobei der Epiq mit 410 cm etwas kürzer ist, aber dennoch mit einem Kofferraumvolumen von 475 Litern mehr Platz für das Gepäck bietet.

Start für den Skoda Epiq ist 2026

Genaueres hat Skoda noch nicht verraten, die Reichweite des City-SUV soll aber bei bis zu 425 Kilometern liegen. In der Praxis sollte man dann zumindest 350 Kilometer schaffen.

Die Premiere der Serienversion des Skoda Epiq soll Mitte 2026 erfolgen, der Marktstart vermutlich im Herbst 2026. Der Epiq wird in seinem Segment gegen Opel Frontera , BYD ATTO 2 und Citroen C3 Aircross kämpfen.