Sondermodell: Skoda Fabia 130

Mit dem Fabia 130 präsentiert Škoda ein exklusives Sondermodell zum 130. Markenjubiläum. Die Edition basiert auf dem Fabia Monte Carlo und ist der bislang schnellste Serien-Fabia.

Unter der Haube arbeitet ein überarbeiteter 1,5 Liter TSI Motor mit 130 kW beziehungsweise 177 PS und 250 Newtonmetern Drehmoment.

Damit beschleunigt der Kompaktwagen in 7,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde und erreicht 228 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Das Siebengang DSG wurde sportlich abgestimmt und schaltet schneller.

Ein um 15 Millimeter tiefergelegtes Fahrwerk und 18 Zoll Felgen verbessern Fahrdynamik und Stabilität, die Lenkung reagiert direkter. Über das Menü lassen sich verschiedene Fahrmodi aktivieren, inklusive eines Sport Plus Modus für kontrollierten Radschlupf.

Äußerlich zeigen schwarze Akzente, ein Diffusor, Doppelauspuffrohre und spezielle 130 Embleme den sportlichen Anspruch. Im Innenraum sorgen Sportsitze, Aluminium-Pedale, ein 10 Zoll Virtual Cockpit und ein 8 Zoll Infotainment-Display für Stil und Kontrolle. Der Bestellstart in Österreich erfolgt demnächst, die Auslieferung beginnt Anfang 2026.