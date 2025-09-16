Mit der Vision O zeigt Skoda die Zukunft seiner erfolgreichen Kombi-Tradition. Das vollelektrische Konzeptfahrzeug baut auf der Modern Solid Designsprache auf und ist das erste Modell, das nach einem konsequent kundenorientierten Ansatz entwickelt wurde.

Im Fokus stehen Einfachheit, Praktikabilität und Nachhaltigkeit. Das minimalistische Interieur kombiniert über 650 Liter Stauraum mit einer neu gestalteten HMI-Architektur und einem anpassbaren Horizon-Display.

Intelligente KI-Funktionen erweitern die Möglichkeiten: Sprachassistentin Laura begleitet die Insassen auf ihren Reisen, liefert Informationen zur Umgebung und passt das Erlebnis individuell an.

Neue Designsprache beim Skoda Vision O

Beim Exterieur unterstreicht die Weiterentwicklung der Modern Solid Designsprache mit dem neuen Tech-Loop-Face die robuste Präsenz des Fahrzeugs. Klare Linien und optimierte Aerodynamik sorgen für Effizienz und größere Reichweite. Die Vision O ist zudem für teilautonomes Fahren vorbereitet und bietet unter bestimmten Bedingungen selbstständige Fahrzeugführung.

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: Kreislauffähige Materialien, pflanzliche Produkte und abfallfreie Produktionsmethoden prägen den ganzheitlichen Ansatz. Mit der Vision O setzt Skoda ein Statement für die elektrifizierte Zukunft seiner Kombis – emotional, praktisch und zukunftssicher.