Aktion für den Subaru Crosstrek

Als kompakter Crossover verbindet der Crosstrek Abenteuerlust und Alltagstauglichkeit – immer in Kombination mit Geländegängigkeit und hohem Nutzfaktor.

Außerdem serienmäßig dabei: höchste Sicherheit, beste Allradperformance und eine Garantie über acht Jahre ohne Begrenzung der Laufleistung dank Subaru SAFE8. Nach dem attraktiven Preisvorteil von € 4.000,- und kostenlosen Winterkompletträdern, die der Crosstrek bereits jetzt geboten hat, wartet der Crosstrek nun zusätzlich mit einem neuen Angebot auf: ihn gibt es jetzt im Rahmen einer Leasingaktion bereits ab € 149,- monatlich.

Top-Sicherheit beim Subaru Crosstrek

Wie seine Vorgänger brillierte der Subaru Crosstrek mit der Höchstbewertung von fünf Sternen beim Crashtest des Euro NCAP. Maßgeblich dazu beigetragen hat das vielfach prämierte Fahrerassistenzsystem EyeSight, das beim Crosstrek bereits ab der niedrigsten Ausstattungsvariante „Style“ mit an Bord ist.

Aber auch die Fahrzeugkonstruktion mit der verbesserten Subaru Global Platform überzeugt: hohe Karosseriesteifigkeit sorgt für hohen Aufprallschutz und einzigartige Fahrdynamik im Bereich der Kompakt-SUV. In Kombination mit dem permanenten, symmetrischen Allrad Symmetrical All-Wheel Drive ergibt sich ein sportliches-komfortables Fahrverhalten mit minimaler Wankneigung.

Für reichlich Komfort im Innenraum sorgt eine verbesserte Geräusch- und Vibrationsdämmung sowie ergonomisch gestaltete Sitze, die die Körpermitte stabilisieren und weniger Ermüdung beim Fahrer erzeugen. Ebenfalls serienmäßig ist der Allrad-Assistent X-MODE verbaut, er sichert das Vorankommen auf unbefestigten Straßen oder bei widrigsten Fahrbedingungen.

Im Innenraum tritt der Crosstrek im Vergleich zu seinem Vorgänger ebenfalls deutlich modernisiert auf. Ein großes Infotainmentsystem mit Touchscreen und Android Auto bzw. Apple Car Play als Standard sorgt für beste Konnektivität und Unterhaltung im Innenraum.

Als Antrieb fungiert das bereits bekannte Mild-Hybrid System e-BOXER: Unter der Motorhaube des Crosstrek arbeitet der e-BOXER: Dem optimierten 2,0-Liter-Boxerbenziner, der 136 PS entwickelt, wird ein kleiner Elektromotor zur Seite gestellt.

Das Hybrid-System verbessert vom Start weg Beschleunigung, Ansprechverhalten und Drehmoment bei weniger Kraftstoffverbrauch und CO 2 -Emissionen. In Kombination mit dem permanenten symmetrischen Allradantrieb ist Fahrspaß garantiert.

Die Leasingaktion für den Subaru Crosstrek ist ab sofort und bis 31.12.2025 gültig. Erhältlich bei allen österreichischen Subaru Partnern.

Weitere Infos finden Sie unter www.subaru.at